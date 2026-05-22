Treviglio venditore di fiori abusivo in fuga in bici dalla Polizia Locale si schianta contro un’auto abbandona la merce e scappa | preso

Un venditore di fiori senza autorizzazioni è stato intercettato dalla Polizia Locale nel centro di Treviglio. Quando ha visto arrivare le pattuglie, ha tentato di scappare in bicicletta, ma si è schiantato contro un’auto. Dopo l’incidente, ha abbandonato la merce e si è dato alla fuga a piedi. Gli agenti hanno avviato le ricerche e sono riusciti a fermarlo poco dopo, portandolo in custodia. L’uomo non aveva con sé i fiori né documenti di identificazione.

Treviglio. Si è dato alla fuga non appena ha notato una pattuglia della polizia locale. Un atteggiamento che ha immediatamente insospettito gli agenti, che si sono subito messi sulle tracce di un venditore abusivo di fiori, dando così il via all’inseguimento tra le vie del centro cittadino. Erano da poco passate le 12 quando l’uomo, che stava percorrendo la zona in sella alla sua bicicletta con diversi mazzi di fiori nel cestino anteriore, è sbucato da una via laterale di via Sangalli nel tentativo di sfuggire al controllo. È in quel frangente che è finito per schiantarsi contro un’auto di un’attività del centro che stava transitando a bassa velocità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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