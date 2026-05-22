In Trentino, una recente dichiarazione ha fermato uno scontro tra il ministro dell’Agricoltura e il presidente della regione. Il ministro ha chiesto di interrompere le tensioni politiche, definendole isterismi. Restano aperte le domande su chi abbia scatenato la frattura tra i due esponenti e come questa vicenda possa incidere sulla gestione dell’autonomia locale. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue le dinamiche politiche della regione, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi specifici dello scontro.

? Domande chiave Chi ha causato la frattura tra Lollobrigida e Fugatti? Come influirà questo scontro sulla gestione dell'autonomia trentina? Perché la delegazione di Fratelli d'Italia ha votato contro Fugatti? Quali rischi corrono le eccellenze agricole per i dissidi politici??? In Breve Tensioni tra Fugatti e Gerosa seguono il ritiro delle deleghe avvenuto lo scorso anno. Lollobrigida difende lo Statuto d'autonomia e la gestione dei carnivori nel territorio trentino. Fugatti si è . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, Lollobrigida ferma lo scontro: ‘Basta isterismi politici

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