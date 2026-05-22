Negli ultimi fine settimana, il trasporto ferroviario gestito da Trenord ha registrato un aumento del 6% nei passeggeri diretti verso le zone lacustri, rispetto ai periodi precedenti. Questo incremento coincide con un aumento di viaggi nei giorni di sabato e domenica, soprattutto nei collegamenti verso le località di interesse turistico. L’afflusso maggiore si è concentrato durante il periodo pre-olimpico, alimentato anche dall’andamento positivo delle quattro T che caratterizzano l’azienda.

? Domande chiave Come influisce l'effetto Olimpiadi sul boom di passeggeri verso i laghi?. Quali sono le quattro T che guidano il successo di Trenord?. Come funziona il nuovo sistema per abbinare treno e itinerari enogastronomici?. Perché i turisti preferiscono i pacchetti integrati rispetto al semplice biglietto?.? In Breve 3,3 milioni di passeggeri leisure nel primo trimestre 2026. Leonardo Cesarini punta su WhatsApp e WeChat Pay per i turisti. Modello basato su treno, territorio, tecnologia e tavola per 420 stazioni. Arrivo di 20 nuovi treni previsto per il prossimo anno. Tre milioni e trecentomila passeggeri hanno scelto Trenord per viaggiare durante i weekend e i giorni festivi nel primo trimestre del 2026, puntando verso mete turistiche in Lombardia o oltre il confine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trenord: boom di passeggeri nei weekend, +6% verso i laghi

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