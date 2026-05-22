Treni un altro sciopero di 24 ore

Un nuovo sciopero di 24 ore nel settore ferroviario è stato annunciato, con inizio alle 21 di giovedì 28 e termine alle 20 di venerdì 29. Si tratta di un'interruzione che si aggiunge a quella avvenuta recentemente, e che interesserà i servizi di trasporto su rotaia per tutto il giorno. I viaggiatori devono quindi prevedere possibili disagi e modifiche ai loro piani di spostamento nelle ore interessate.

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A breve distanza dall'ultimo, ancora disagi in vista per chi deve spostarsi in treno. Dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 20.59 di venerdì 29 maggio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Febbraio si apre con un nuovo sciopero Trenord Sullo stesso argomento Leggi anche: Treni, sciopero nazionale di 24 ore Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo ad aprileQuesta volta l'agitazione, indetta dal sindacato Cobas Lavoro Privato e dell'Assemblea nazionale lavoratori, interessa il personale Rfi addetto agli... Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit USB blocca l'Italia contro guerra e riarmo: lunedì sciopero in treni, scuole e sanità #BlocchiamoTutto x.com Sciopero venerdì 29 maggio 2026: trasporti a rischio in tutta Italia, treni, traffico e autostradetreni nazionali e regionali; trasporto pubblico locale; caselli e rete autostradale; traffico urbano e tangenziali; logistica e trasporto merci; possibili ritardi anche negli aeroporti. Lo sciopero fe ... missionline.it Sciopero 17 – 18 maggio 2026: info e orari treni e mezzi pubbliciLunedì 18 maggio 2026 sciopero nazionale di 24 ore: coinvolge treni (già dalla sera del 17), autostrade e trasporti locali. Ecco le info. sicurauto.it