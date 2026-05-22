Nelle ultime settimane, sono stati registrati circa dieci episodi di furti con spaccata nel capoluogo e nell’hinterland, tutti avvenuti di notte. Le rapine hanno coinvolto negozi di gioielli, negozi di occhiali e punti vendita di vini, con aggressioni rapide e mirate. Le forze dell’ordine stanno indagando su una presunta gang di professionisti che avrebbe colpito quasi contemporaneamente in diverse zone della città. Non sono stati ancora rese note le identità dei responsabili né eventuali arresti.

Hanno colpito in città e nell’hinterland. Quasi in contemporanea. È allarme spaccate, una decina gli episodi nelle ultime settimane solo nel capoluogo. Dopo la protesta dei commercianti del 16 maggio, nuovi raid si sono verificati l’altra notte. A partire dall’assalto al centro commerciale di Mozzo “Gran mercato dei Colli“, dove una banda composta da almeno cinque persone ha puntato la gioielleria Corna portando via oro, preziosi e diamanti per un valore che supererebbe i 200mila euro. Difficile quantificare l’entità anche dei danni, ma le immagini parlano da sole: vetrine distrutte, saracinesche divelte e locali a soqquadro. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre spaccate di notte. Gioielli, occhiali, vini. Gang di professionisti

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