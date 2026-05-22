Tre amici in piazza Vittoria con la droga | uno non poteva nemmeno stare a Como Denunciati

Tre persone sono state trovate in piazza Vittoria con della droga, nonostante uno di loro non fosse autorizzato a stare a Como. Alla vista delle auto della polizia, hanno tentato di allontanarsi rapidamente. Sono stati fermati e denunciati per possesso di sostanze stupefacenti. Nessun altro dettaglio sugli articoli trovati o sulle circostanze dell’intervento è stato ancora fornito. La polizia ha proseguito con i controlli nella zona senza ulteriori arresti.

Si sono alzati di scatto e hanno cercato di allontanarsi appena hanno visto arrivare le auto della polizia. È da questo comportamento sospetto che è partito il controllo effettuato ieri mattina dalle volanti in piazza Vittoria a Como, concluso con una denuncia per droga e due segnalazioni per uso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Tu país podría colapsar y esta es la razón (El peligro de la Anocracia)

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