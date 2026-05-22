Dopo undici anni di chiusura, il ponte sul torrente Agogna nel territorio di Olevano è stato riaperto ieri a mezzogiorno. L’intervento di consolidamento e rinforzo strutturale, costato più di 1,2 milioni di euro, ha permesso di riqualificare la struttura e renderla nuovamente percorribile. Prima dell’apertura, il transito è stato consentito a velocità ridotta, in attesa del ripristino completo della viabilità. La riapertura segna il termine di un lungo intervento di intervento di manutenzione.

Dopo undici anni di attesa e un intervento di consolidamento e rinforzo strutturale che è costato oltre un milione e 200mila euro, da ieri mezzogiorno il ponte sul torrente Agogna il territorio di Olevano, è tornato percorribile. Si tratta di evento importante perché il piccolo centro lomellino era di fatto diviso in due a causa dell’impossibilità di percorrere il ponte sulla provinciale 14 che attraversa uno dei corsi d’acqua più importanti della zona. I lavori del ponte, che erano stato ultimati il mese scorso, sono stati superiore al milione di euro che era stato il costo preventivato dell’intervento. Per concedere il permesso di transito è stato necessario attendere tutte le necessarie operazioni di collaudo che sono avvenute con esito favorevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Transito a velocità ridotta. Dopo undici anni di attesa riapre il ponte sull’Agogna

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