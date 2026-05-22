Tramvia sciopero generale di 24 ore
Venerdì 29 maggio 2026, il servizio tramviario potrebbe subire disservizi o cancellazioni per l’intera giornata a causa di uno sciopero generale di 24 ore indetto da diverse organizzazioni sindacali e associazioni. La protesta coinvolge più sigle, tra cui la Confederazione Unitaria di Base, l’Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese, il Sindacato Generale di Base e Si Cobas. La giornata di mobilitazione si prevede che possa influire sul normale funzionamento delle linee tramviarie, con possibili ritardi e interruzioni del servizio.
Venerdì 29 maggio 2026 il servizio tramviario potrebbe subire ritardi eo cancellazioni a causa di uno sciopero generale di 24 ore proclamato da Confederazione Unitaria di Base (CUB), Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (ADL Varese), Sindacato Generale di Base (SGB), Si Cobas e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
11-01-2026 - Scuola, domani lo sciopero nazionale. Oggi i trasporti
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