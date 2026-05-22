Tramvia sciopero generale di 24 ore

Venerdì 29 maggio 2026, il servizio tramviario potrebbe subire disservizi o cancellazioni per l’intera giornata a causa di uno sciopero generale di 24 ore indetto da diverse organizzazioni sindacali e associazioni. La protesta coinvolge più sigle, tra cui la Confederazione Unitaria di Base, l’Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese, il Sindacato Generale di Base e Si Cobas. La giornata di mobilitazione si prevede che possa influire sul normale funzionamento delle linee tramviarie, con possibili ritardi e interruzioni del servizio.

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Venerdì 29 maggio 2026 il servizio tramviario potrebbe subire ritardi eo cancellazioni a causa di uno sciopero generale di 24 ore proclamato da Confederazione Unitaria di Base (CUB), Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (ADL Varese), Sindacato Generale di Base (SGB), Si Cobas e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 11-01-2026 - Scuola, domani lo sciopero nazionale. Oggi i trasporti Sullo stesso argomento Leggi anche: Scatta lo sciopero generale di 24 ore, trasporti a rischio Oggi lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori a rischioAGI - Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del... Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Usb. L'agitazione del personale del gruppo Fs è iniziato ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram x.com Sciopero trasporti: stop di 24 ore per treni e bus lunedì 18. Anche in Toscana. Le fasce garantiteROMA – Lunedì nero il 18 maggio 2026 per i trasporti a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Le ferrovie informano che lo sciopero interesserà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tp ... firenzepost.it Sciopero generale oggi 18 maggio: treni, metro ma anche scuola e sanità. Orari e fasce garantiteTrasporti a rischio oggi lunedì 18 maggio 2026 per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Usb. L'agitazione del personale del gruppo Fs è iniziato ieri alle ore 21 ... leggo.it