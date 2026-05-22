Tragedia nella grotta Dekunu Kandu | le cause della morte dei sub italiani alle Maldive

Da ilsole24ore.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata nella grotta Dekunu Kandu alle Maldive coinvolgendo quattro sub italiani, i cui corpi sono stati recuperati dopo un precedente intervento che aveva già portato alla risalita di un quinto corpo. Le indagini indicano che le cause potrebbero riguardare problemi con le bombole, le attrezzature o un possibile errore nel percorso scelto durante la discesa. Le operazioni di recupero sono state concluse con successo, portando a termine il recupero di tutti i corpi coinvolti.

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Le bombole, le attrezzature, il corridoio sbagliato. Conclusa la missione di recupero anche dei corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddeenino e Federico Gualtieri, dopo quello di Gianluca Benedetti, si ha un quadro più chiaro della tragedia di Dekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu alle Maldive, del 14 maggio 2026. Sarà l’inchiesta aperta dalla procura di Roma a provare a unire i punti: elementi in più arriveranno dagli esiti delle autopsie dei cinque sub morti, in programma lunedì dall’analisi dell’attrezzatura che avevano nell’immersione (muta, bombole, telecamera go-pro, luci, computer, ecc) e dei telefonini, pc, chiavette, hard disk, che avevano lasciato sulla Duke of York. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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