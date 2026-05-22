Tragedia nella grotta Dekunu Kandu | le cause della morte dei sub italiani alle Maldive

Una tragedia si è verificata nella grotta Dekunu Kandu alle Maldive coinvolgendo quattro sub italiani, i cui corpi sono stati recuperati dopo un precedente intervento che aveva già portato alla risalita di un quinto corpo. Le indagini indicano che le cause potrebbero riguardare problemi con le bombole, le attrezzature o un possibile errore nel percorso scelto durante la discesa. Le operazioni di recupero sono state concluse con successo, portando a termine il recupero di tutti i corpi coinvolti.

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