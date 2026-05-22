Tragedia dei sub alle Maldive il corridoio che serviva per uscire dalla grotta e che non è stato più trovato

Una tragedia ha colpito i sub italiani coinvolti in un incidente alle Maldive, dove il corridoio che permetteva di uscire dalla grotta non è più stato individuato. Quattro delle cinque vittime sono state identificate e le loro salme saranno trasportate in Italia, con arrivo previsto all’aeroporto di Milano Malpensa domani intorno a mezzogiorno. La vicenda riguarda un'operazione di soccorso in una località delle Maldive che si è conclusa con il decesso di più persone.

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