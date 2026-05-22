Tragedia dei sub alle Maldive il corridoio che serviva per uscire dalla grotta e che non è stato più trovato

Da vanityfair.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha colpito i sub italiani coinvolti in un incidente alle Maldive, dove il corridoio che permetteva di uscire dalla grotta non è più stato individuato. Quattro delle cinque vittime sono state identificate e le loro salme saranno trasportate in Italia, con arrivo previsto all’aeroporto di Milano Malpensa domani intorno a mezzogiorno. La vicenda riguarda un'operazione di soccorso in una località delle Maldive che si è conclusa con il decesso di più persone.

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Le operazioni sono seguite dalla sostituta procuratrice di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, che coordina gli accertamenti sul territorio lombardo su delega della Procura di Roma, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Si sta inoltre valutando il trasferimento delle salme all’istituto di medicina legale di Pavia, dove potrebbero essere svolte le autopsie. È già stata invece fissata per lunedì 25 maggio l’autopsia su Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, il quinto sub coinvolto, il cui corpo era già rientrato in Italia dalle Maldive nei giorni scorsi e si trova ora all’ospedale di Gallarate. Cosa è successo nella... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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