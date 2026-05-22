Tragedia alle Maldive l’inganno ottico e quegli ultimi 10 minuti nel buio | cosa sappiamo su ipotesi e indagini

Si approfondiscono le indagini in seguito alla tragedia avvenuta alle Maldive, in cui hanno perso la vita cinque cittadini italiani, tra cui una nota docente universitaria, sua figlia, un neolaureato e una ricercatrice. Secondo le ricostruzioni, un inganno ottico potrebbe aver contribuito all’incidente, mentre gli ultimi dieci minuti sono stati vissuti nel buio. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e a esaminare le evidenze per chiarire le cause di quanto accaduto.

Proseguono gli accertamenti e le indagini dopo la tragedia alle Maldive dove hanno perso la vita i cinque sub italiani, la stimatissima professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, il neolaureato dell'ateneo genovese Federico Gualtieri, la ricercatrice. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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