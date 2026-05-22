Tragedia a Casertavecchia | ciclista muore dopo un malore
Un giovane ciclista ha perso la vita nel pomeriggio a Casertavecchia, poco dopo le 15, lungo via Rossetti, una strada che collega la quartiere di Mezzano al centro storico. Secondo quanto riferito, l'uomo ha avuto un malore improvviso mentre pedalava, e nonostante i soccorsi, le sue condizioni sono risultate irreversibili. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per gli accertamenti e sta indagando sulle cause dell’accaduto. La vittima non aveva precedenti noti di problemi di salute.
Tragedia pochi minuti fa (verso le 15) lungo la strada di via Rossetti, arteria che collega la frazione di Mezzano a Casertavecchia, dove un ciclista è morto improvvisamente mentre percorreva il tratto di strada.Secondo le prime informazioni, l’uomo – di circa 60 anni – sarebbe stato colpito da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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