Tragedia a Casertavecchia | ciclista muore dopo un malore

Un giovane ciclista ha perso la vita nel pomeriggio a Casertavecchia, poco dopo le 15, lungo via Rossetti, una strada che collega la quartiere di Mezzano al centro storico. Secondo quanto riferito, l'uomo ha avuto un malore improvviso mentre pedalava, e nonostante i soccorsi, le sue condizioni sono risultate irreversibili. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per gli accertamenti e sta indagando sulle cause dell’accaduto. La vittima non aveva precedenti noti di problemi di salute.

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