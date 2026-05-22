Traffico Roma del 22-05-2026 ore 16 | 30

Il traffico nella capitale alle ore 16:30 del 22 maggio 2026 risultava congestionato in diverse zone, secondo i dati diffusi dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le principali arterie presentavano rallentamenti e code, con alcune strade chiuse temporaneamente per lavori o incidenti. La situazione è stata monitorata costantemente per fornire aggiornamenti agli automobilisti e ai mezzi pubblici in transito.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle porte della capitale sull'autosole code per incidente tra la diramazione di Roma nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli incidente anche in uscita da Roma su via Salaria Ci sono code tra via Radicofani e raccordo anulare in centro dopo l'incendio di un veicolo resta chiuso Ponte Regina Margherita in direzione Prati chiusa anche l'emissione sul Lungotevere dei Mellini per coloro che provengono da Piazza della Libertà inevitabili ripercussioni in tutta l'area circostante proseguono i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-05-2026 ore 16:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel traffico di Roma Sullo stesso argomento Traffico Roma del 05-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità della rottura delle condutture di acqua chiusa via Tommaso... Traffico Roma del 16-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tutto pronto nell'area del Foro Italico per i due grandi eventi... Traffico Roma del 22-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità eventi in città oggi pomeriggio dalle 15 per una manifestazione è ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'aggiornamento sulla ... romadailynews.it Eludo News 20° uscita del nostro giornale per la seconda stagione di eLudo League. Risultati, curiosità e notizie del mondo eLudo Se trovi il tuo Team, condividi e metti like #eludo #revolution #eludonews #proclub x.com Dati Frontex: gli ingressi irregolari nell'Ue calati del 40% nei primi 4 mesi del 2026 reddit