Il traffico a Roma nel pomeriggio del 22 maggio 2026 alle 14:30 mostrava alcune criticità, secondo quanto riportato dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni riguardavano varie zone della città, con dettagli sui livelli di congestione e eventuali incidenti o lavori in corso che potevano influenzare il flusso veicolare. La rete di monitoraggio forniva aggiornamenti in tempo reale per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità eventi in città oggi pomeriggio dalle 15 per una manifestazione è prevista la chiusura di via Vetulonia nel tratto compreso tra via Populonia e via Lusitania possibili rallentamenti per la viabilità della zona domani pomeriggio a partire dalle 14 manifestazione con corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni sono attese 10000 persone e chiusura traffico deviazioni per le linee del trasporto pubblico lavori infrastrutturali sulla linea della metropolitana dalle 21 di questa sera per tutta la giornata di domani il servizio sarà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-05-2026 ore 14:30

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