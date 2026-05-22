Traffico Roma del 22-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 22 maggio 2026 alle 14:30 mostrava alcune criticità, secondo quanto riportato dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni riguardavano varie zone della città, con dettagli sui livelli di congestione e eventuali incidenti o lavori in corso che potevano influenzare il flusso veicolare. La rete di monitoraggio forniva aggiornamenti in tempo reale per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità eventi in città oggi pomeriggio dalle 15 per una manifestazione è prevista la chiusura di via Vetulonia nel tratto compreso tra via Populonia e via Lusitania possibili rallentamenti per la viabilità della zona domani pomeriggio a partire dalle 14 manifestazione con corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni sono attese 10000 persone e chiusura traffico deviazioni per le linee del trasporto pubblico lavori infrastrutturali sulla linea della metropolitana dalle 21 di questa sera per tutta la giornata di domani il servizio sarà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 22 05 2026 ore 14 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-05-2026 ore 14:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Sullo stesso argomento

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano...

Traffico Roma del 14-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità e rallentamenti al traffico il primo all'altezza dello svincolo...

traffico roma del traffico roma del 22Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'aggiornamento sulla ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 22Traffico Roma del 22-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati venerdì 22 maggio Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità al traffico traffico sostenuto ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web