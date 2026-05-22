Traffico Roma del 22-05-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma alle 11:30 del 22 maggio 2026 mostra alcune criticità nelle principali vie della città. La rete di infomobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala interventi in corso e possibili rallentamenti. Non sono stati riportati blocchi totali, ma si registrano alcune congestioni e segnali di rallentamento in zone strategiche. La situazione viene aggiornata costantemente attraverso i canali ufficiali di informazione sulla mobilità urbana.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità interventi di rinnovo infrastrutturale lungo la linea della metropolitana dalle 21 di questa sera per tutta la giornata di domani il servizio Sara ininterrotto e sostituito in superficie dalle navette bus M1 ed m2 la navetta bus ma1 viaggerà tra Battistini Arco di Travertino la ma2 tra Flaminio e Anagnina le navette bus seguiranno gli stessi orari del metrò il servizio tornerà regolare a partire da domenica mattina domani pomeriggio dalle 14 manifestazione con corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni sono a circa 10000 persone possibili chiusura traffico deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico dettagli e aggiornamenti su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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