Traffico Roma del 22-05-2026 ore 08 | 30

Alle prime ore del mattino di venerdì 22 maggio, il traffico a Roma presenta alcune criticità sulla rete principale. Le principali arterie mostrano rallentamenti, in particolare in prossimità di alcuni svincoli e zone del centro. La situazione è monitorata costantemente dai sistemi di gestione del traffico, che segnalano code e congestioni in alcune aree strategiche della città. Nessun incidente rilevato nella prima rilevazione della giornata, ma si registrano comunque alcuni rallentamenti causati dal flusso di veicoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati venerdì 22 maggio Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità al traffico traffico sostenuto da loro è un terrore aumento lungo la rete viaria Lina Per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Boccea e Aurelia e poi nel settore posto Abbiamo rallentamenti con code dallo svincolo Prenestina fino all'uscita per la via Tiburtina naturalmente ci sono incolonnamenti su tutte le principali vie di accesso al centro in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-05-2026 ore 08:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel traffico di Roma Sullo stesso argomento Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire... #GdiF #Roma e #Latina sequestrata 1 tonnellata di tabacco Snus di contrabbando proveniente dal Pakistan. Individuato anche un deposito ad Aprilia. Un’azione contro il traffico illecito, a tutela della salute pubblica e della legalità. #NoiconVoi x.com Traffico Roma del 22-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati venerdì 22 maggio Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità al traffico traffico sostenuto ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina apertura incidente in A1 sulla ... romadailynews.it Dati Frontex: gli ingressi irregolari nell'Ue calati del 40% nei primi 4 mesi del 2026 reddit