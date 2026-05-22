Traffico Lazio del 22-05-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 22 maggio 2026 si registrano diverse criticità sulla rete viaria del Lazio, con un traffico particolarmente intenso in alcune zone della regione. La circolazione appare rallentata e si segnalano code e congestioni lungo le principali arterie stradali. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a pianificare eventuali percorsi alternativi. Nessun incidente o evento imprevisto è stato segnalato al momento.

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luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziali in particolare nella zona di Roma alle porte della capitale sull'autosole Ci sono code per un veicolo in panne tra diramazione di Romano Guidonia Montecelio in direzione di Napoli proseguendo poi in carreggiata Sud per traffico rallentamenti e code tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone ed intenso il traffico a Roma sul Raccordo Anulare ornamenti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria proseguendo altre file tra bufalotte Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina lavori di notte sulla A1 Roma Firenze dalle 22. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-05-2026 ore 17:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo a Roma intenso il... Traffico Lazio del 17-05-2026 ore 17:30Luceverde Roma trovati delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale... #A90 #RaccordoAnulare per #lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici dalle 22:00 del #21maggio alle 6:00 del #22maggio ? prevista la chiusura al traffico dello svincolo #Magliana #PonteGaleria in complanare dal km 61+000 al km 61 x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su strada regionale 4 bis del Terminillo ... romadailynews.it Traffico Lazio del 22-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta Naturalmente il traffico sulla rete viene cittadino Per quanto ... romadailynews.it Città universitarie, affitti e potere: la rendita è parte del sistema reddit