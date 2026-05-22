Traffico Lazio del 22-05-2026 ore 09 | 30

Nella mattinata del 22 maggio 2026, alle 9:30, si sono registrate alcune variazioni nel traffico nella regione Lazio. Il servizio di informazione sulla mobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha comunicato aggiornamenti riguardanti le condizioni delle strade e eventuali disagi. Le autorità hanno monitorato costantemente la situazione per fornire indicazioni utili agli automobilisti e alle persone che si spostano nella zona.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta Naturalmente il traffico sulla rete viene cittadino Per quanto riguarda il raccordo anulare una situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna dalla Bufalotta fino allo svincolo Tiburtina e successivamente a partire dalla Casilina fino all'uscita altre code tra le uscite Laurentina e Pontina in carreggiata esterna rallentamenti con possibilità o dei tra il bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Ostia Acilia è ancora dallo svincolo Messina torbellamonaca fino all'uscita Tiburtina all'appio latino nello specifico nella zona di porta metronia in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-05-2026 ore 09:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo... Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via... #A90 #RaccordoAnulare per #lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici dalle 22:00 del #21maggio alle 6:00 del #22maggio ? prevista la chiusura al traffico dello svincolo #Magliana #PonteGaleria in complanare dal km 61+000 al km 61 x.com Traffico Lazio del 22-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta Naturalmente il traffico sulla rete viene cittadino Per quanto ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina apertura incidente in A1 sulla ... romadailynews.it Città universitarie, affitti e potere: la rendita è parte del sistema reddit