Traffico illegale di piante rare scoperto in aeroporto | il maxi sequestro

Durante controlli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, sono stati individuati e sequestrati numerose piante rare trasportate senza autorizzazione. Le operazioni hanno portato al ritrovamento di un consistente quantitativo di esemplari illegali, che sarebbero stati destinati a essere venduti sul mercato nero. Le autorità hanno avviato indagini per identificare i responsabili e approfondire le modalità di traffico. Il sequestro rappresenta un intervento importante contro il commercio illecito di specie protette.

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Un traffico illegale di piante rare. Questo quanto scoperto nel corso di verifiche effettuate negli aeroporti “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino e il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino. Un intervento, questo, che ha bloccato spedizioni commerciali contenenti piante esotiche rarissime, talee in. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roi Juan Carlos : corruption, exil et chute dune monarchie -Documentaire scandales politiques - RTS Sullo stesso argomento Fiumicino, il business illegale delle piante rare: sequestrate specie protetteFiumicino, 22 maggio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli... Maxi sequestro di carburante illegale, 8 denunciatiTarantini Time Quotidiano Operazione della Guardia di Finanza tra Taranto e Statte contro il contrabbando di prodotti petroliferi. Fiamme Gialle Roma: all’aeroporto di Fiumicino scoperto traffico illegale di piante rareNewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 1 e 2, hanno bloccato presso gli a ... newtuscia.it perché i campi da golf non usano erbe native o piante simili a erba che crescono relativamente facilmente nella regione reddit World Wildlife day, il report del WWF: 4 mila specie animali e vegetali vittime del traffico illegale, affare da oltre 20 miliardi di dollari all’annoIn occasione della giornata internazionale della fauna selvatica, il WWF pubblica il report Crimini di Natura e evidenzia il danno che si continua a causare all'ecosistema con il traffico di specie ... fanpage.it