Oggi si svolge l'ultima fase legale nel procedimento di separazione tra i due ex coniugi. Entrambe le parti sono presenti per firmare gli atti finali, segnando un passo importante nel procedimento giudiziario. Se non si raggiunge un accordo, potrebbe essere fissata una nuova udienza tra alcuni mesi. La procedura si svolge presso il tribunale competente, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Nessun ulteriore dettaglio è stato comunicato riguardo alle decisioni prese durante l'udienza.

E' arrivato il giorno del divorzio: Totti e Ilary sono pronti a dirsi addio? Non è detta l'ultima perché se non viene trovato un accordo potrebbe essere fissata un'ulteriore udienza tra qualche mese Oggi è finalmente arrivato il giorno tanto atteso daIlary Blasi, meno, forse, daFrancesco Totti.L’ex coppia oggi si rivedrà in tribunale per dirsi definitivamente addio e apporre l’ultima firma, quella che sancisce che sono ufficialmente divorziati. Ciò li renderà più liberi e soprattuttodarà la possibilità alla conduttrice di sposare Bastian Muller, cosa che attende di fare da circa un anno. Il divorzio doveva esserci lo scorso 31 marzo ma l’ex calciatore aveva fatto slittare la data. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Totti e Ilary: oggi l’ultima firma per dirsi addio

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