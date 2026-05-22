Oggi si è svolta l'udienza di divorzio tra l'ex calciatore e l'ex showgirl, ma non sono stati raggiunti accordi tra le parti. La richiesta di conciliazione è stata respinta e l'istanza di separazione è stata rinviata. La procedura giudiziaria continuerà in sede legale, senza un'intesa tra i due ex coniugi. La decisione di oggi segna un passo indietro nel percorso di separazione, che dovrà essere ripreso in futuro.

Oggi l'udienza di divorzio tra Totti e Ilary che si è conclusa con un nulla di fatto, è stato respinto l'accordo di conciliazione. Così verranno rimandate le nozze di Blasi e Bastian Dopo circa due ore di udienza alla fine c’è stato il nulla di fatto:non è stato trovato l’accordo sulla separazione, ma, secondo quanto riportato daIl Messaggero,Totti e Ilary dovranno essere divorziati entro un mese. Solo alloraIlary potrà procedere con le pubblicazioni del matrimonio e poi sposare Bastian. I due sono arrivati in tribunale intorno alle 9, per poi uscire circa due ore dopo. L’udienza è stata blindatissima e non è stato permesso ai giornalisti di entrare dentro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Totti e Ilary: nulla di fatto, rimandato il divorzio, accordo non trovato

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