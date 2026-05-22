Totti e Ilary niente accordo sul divorzio | il dettaglio sui loro vestiti non passa inosservato FOTO

Da cinemaserietv.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, al tribunale di Roma, si è svolta la prima udienza del procedimento di separazione tra l’ex calciatore e l’ex showgirl. I due sono entrati nel tribunale, situato in viale Giulio Cesare, e sono rimasti circa due ore al secondo piano. Il tentativo di conciliazione, promosso dal giudice, non ha portato a un accordo, e i rispettivi avvocati si sono ritirati senza trovare un'intesa. Durante l’udienza, particolare attenzione è stata rivolta ai loro vestiti, che sono stati fotografati e hanno attirato l’attenzione.

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Due ore al secondo piano del tribunale di Roma, in viale Giulio Cesare. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono presentati oggi, 22 maggio 2026, per la prima udienza del processo di divorzio, ma il tentativo di conciliazione proposto dal giudice Gianluca Gelso è andato a vuoto. Entrambi hanno respinto l’ipotesi di un accordo. Poi hanno lasciato il palazzo di giustizia: lui a piedi dall’uscita principale su via Damiata, lei in auto da un’altra porta. Nessuno dei due ha voluto commentare quanto accaduto nell’aula blindata. L’arrivo in tribunale è avvenuto poco prima delle 9 del mattino. Totti, accompagnato dall’avvocato Antonio Conte, ha scelto un ingresso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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