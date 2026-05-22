Domenica 24 maggio alle 17:00 si gioca Tottenham-Everton. Gli Spurs, reduci da una sconfitta a Stamford Bridge, devono ottenere almeno un punto per evitare la retrocessione. L’Everton, sconfitto in casa dal Sunderland, è fuori dalla corsa europea. Le formazioni ufficiali e le quote sono disponibili, ma la partita resta decisiva per le sorti di entrambe le squadre in classifica.

La sconfitta di martedì sera a Stamford Bridge costringe il Tottenham ad affrontare l’ultima giornata di campionato con la salvezza ancora da conquistare, mentre quella dell’Everton in casa contro il Sunderland ha estromesso i Toffees dalla lotta per un posto in Europa. Gli uomini di David Moyes hanno ormai come unico traguardo un prize money. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Everton (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Agli Spurs basta un punto

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