Tottenham-Everton domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si terrà la partita tra Tottenham ed Everton, due squadre che si affrontano nell’ultima giornata di campionato. Il Tottenham arriva alla sfida dopo una sconfitta a Stamford Bridge, che ha complicato la possibilità di evitare la retrocessione. L’Everton, invece, ha perso in casa contro il Sunderland, evento che ha escluso i Toffees dalla corsa per un piazzamento europeo. Le formazioni e le quote del match saranno disponibili prima dell’inizio.

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La sconfitta di martedì sera a Stamford Bridge costringe il Tottenham ad affrontare l’ultima giornata di campionato con la salvezza ancora da conquistare, mentre quella dell’Everton in casa contro il Sunderland ha estromesso i Toffees dalla lotta per un posto in Europa. Gli uomini di David Moyes hanno ormai come unico traguardo un prize money. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tottenham-Everton (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spurs Women 1-2 Everton | Women's Super League Highlights Sullo stesso argomento Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiLa classifica di Premier League a due giornate dalla fine ci dice che l’Everton è 10° e il Sunderland 12°, staccato di un punto, con settimo posto... Il Tottenham di De Zerbi perde 2-1 in casa del Chelsea e dovrà sudarsi la salvezza fino all’ultima giornata x.com Spuds vs Everton reddit Everton-Tottenham, quote e probabili formazioni: Dewsbury-Hall sfida KudusIn casa Everton, Kiernan Dewsbury-Hall si è dimostrato un giocatore fondamentale. Il ventisettenne centrocampista inglese ha già collezionato 7 presenze in stagione, mettendo a referto un totale di ... it.blastingnews.com