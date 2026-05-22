Tottenham-Everton domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Agli Spurs basta un punto

Domenica 24 maggio alle 17:00, Tottenham ed Everton si sfidano nell’ultima giornata di Premier League. Gli Spurs, reduci da una sconfitta a Stamford Bridge, devono ottenere almeno un punto per garantirsi la salvezza. L’Everton, invece, ha perso contro il Sunderland e non può più lottare per un posto in Europa. La partita si gioca senza altre implicazioni di classifica per entrambe le squadre.

La sconfitta di martedì sera a Stamford Bridge costringe il Tottenham ad affrontare l’ultima giornata di campionato con la salvezza ancora da conquistare, mentre quella dell’Everton in casa contro il Sunderland ha estromesso i Toffees dalla lotta per un posto in Europa. Gli uomini di David Moyes hanno ormai come unico traguardo un prize money. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Spurs Women 1-2 Everton | Women's Super League Highlights

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