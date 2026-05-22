Torvaianica cinque tratti di mare vietati alla balneazione | ecco quali

A Torvaianica, cinque aree del litorale sono state interdette alla balneazione per la stagione 2026. La decisione è stata comunicata in data 22 maggio e riguarda specifici tratti di mare lungo la costa. La disposizione limita l'accesso alle zone interessate, che sono state segnalate con cartelli e delimitate con appositi materiali. La restrizione riguarda esclusivamente il divieto di nuoto e di altri usi ricreativi nelle aree interessate, senza coinvolgere altre attività sul lungomare.

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Pomezia, 22 maggio 2026 – Cinque tratti del litorale di Torvaianica non sono balneabili per la stagione 2026. Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 12 del 12 maggio 2026, firmata dal sindaco di Pomezia Veronica Felici, che dispone il divieto di balneazione in prossimità di alcuni fossi presenti lungo la costa. Il provvedimento nasce sulla base della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 224 del 16 aprile 2026, con cui sono state individuate e classificate le acque destinate alla balneazione e i relativi punti di monitoraggio per la stagione balneare 2026. Nell’elenco regionale figurano anche alcune aree del Comune di Pomezia considerate non adibite alla balneazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mare a Napoli, migliorano le acque di balneazione: 2 tratti classificati “eccellenti”Migliora la qualità delle acque di balneazione a Napoli: Donn’Anna e Nazario Sauro passano a “eccellenti”, migliora anche il tratto di via Parthenope. Epatite A: record di ricoveri a Napoli e vietati i frutti di mare crudi. Ecco perchéA Napoli sono stati registrati 180 casi di Epatite A, un numero dieci volte superiore alla media, con decine di pazienti ricoverati in ospedale e... Torvaianica, cinque tratti di mare vietati alla balneazione: ecco qualiPomezia, 22 maggio 2026 – Cinque tratti del litorale di Torvaianica non sono balneabili per la stagione 2026. Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 12 del 12 maggio 2026, firmata dal sindaco di Pomez ... ilfaroonline.it Torvaianica, niente bagno in 5 spiagge: l’elenco dei punti NO balneazione per il 2026A Torvaianica non tutto il mare sarà balneabile nell’estate 2026: il Comune di Pomezia, con l’ordinanza sindacale n. 12 del 12 maggio, ha disposto il divieto di balneazione in alcune aree del litorale ... ilcaffe.tv