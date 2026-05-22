A Tortoreto, il Consiglio comunale si è fermato a causa di numerose assenze tra i consiglieri e di problemi legati alla situazione economica dell’ente. La discussione sui progetti di parcheggio è stata sospesa in seguito all’assenza di alcuni rappresentanti, impedendo di proseguire con le decisioni. Nell’ultima seduta, è stato approvato un avanzo di soli 11 mila euro, ma resta aperto il dibattito sulla sostenibilità del bilancio comunale. La situazione evidenzia le difficoltà di gestione dell’amministrazione locale.

? Domande chiave Perché le assenze dei consiglieri hanno bloccato il futuro dei parcheggi?. Come può un avanzo di soli 11 mila euro garantire il bilancio?. Chi ha causato il rinvio della Commissione Pari Opportunità in aula?. Quali conseguenze avrà il blocco del project financing sulla gestione urbana?.? In Breve Rendiconto finanziario approvato con avanzo di soli 11 mila euro.. Martina Del Sasso e Libera D’Amelio contestano la gestione economica.. Erika Angelini, Nadia Ragonicici e Angela De Sanctis attendevano la Commissione Pari Opportunità.. Assenza di Lanfranco Cardinale e altri due consiglieri blocca il project financing parcheggi.. Il Consiglio Comunale di Tortoreto si è concluso il 21 maggio con una serie di rinvii e blocchi istituzionali che hanno paralizzato la discussione su temi strategici per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tortoreto, il Consiglio si blocca: fragilità economica e assenze

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