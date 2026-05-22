Tortellini a 59 euro al chilo è polemica contro Claudio Ianiri | È il prezzo della qualità artigianale
Claudio Ianiri, proprietario del negozio La Sfoglina Bio, si trova al centro di una discussione pubblica dopo che sono stati segnalati i suoi tortellini venduti a 59 euro al chilo. La cifra ha suscitato reazioni contrastanti tra clienti e osservatori, mentre Ianiri ha dichiarato che il prezzo riflette la qualità artigianale dei suoi prodotti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui costi e sui metodi di produzione nel settore della pasta fatta a mano.
Claudio Ianiri, titolare de La Sfoglina Bio, è finito al centro delle polemiche per i suoi tortellini venduti a 59 euro al chilo. Sui social, dopo aver ricevuto innumerevoli commenti negativi, ha voluto spiegare come si arriva a quella cifra: ecco il risultato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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A Bologna i tortellini artigianali del pastificio La Sfoglina Bio costano 59 euro al chilo. Sui social qualcuno ha protestato: 51 euro al chilo? Siete pazzi?. Il titolare Claudio Ianiri ha risposto con un reel diventato virale: 366mila visualizzazioni e quasi 7mila like i facebook
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