Torna il Luna Park a Parma fino al 14 giugno
Il Luna Park di Parma riapre e resterà aperto fino al 14 giugno 2026 nella Cittadella. All’ingresso dell’area dedicata alle attrazioni si trova un cartello con le indicazioni sulla durata della manifestazione. Le famiglie e i bambini potranno trascorrere ore di svago e divertimento in uno dei parchi più noti della città, che torna ad animare gli spazi pubblici con giochi e attrazioni. La presenza del parco rappresenta un’opportunità di intrattenimento per la comunità locale.
Il Luna Park di Parma continuerà ad animare la città fino al 14 giugno 2026 in Cittadella. Il cartello esposto all’ingresso dell’area dedicata alle attrazioni restituisce ai bambini e alle famiglie un sorriso, garantendo ore di svago e condivision in uno dei parchi più significativi della città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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