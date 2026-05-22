Torna il Luna Park a Parma fino al 14 giugno

Il Luna Park di Parma riapre e resterà aperto fino al 14 giugno 2026 nella Cittadella. All’ingresso dell’area dedicata alle attrazioni si trova un cartello con le indicazioni sulla durata della manifestazione. Le famiglie e i bambini potranno trascorrere ore di svago e divertimento in uno dei parchi più noti della città, che torna ad animare gli spazi pubblici con giochi e attrazioni. La presenza del parco rappresenta un’opportunità di intrattenimento per la comunità locale.

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