Torna ’Crocesanta in memoria’

Domenica si svolgerà per il terzo anno consecutivo l’evento ’Crocesanta in memoria’, una manifestazione che si concentra sulla storia e le tradizioni dei casolari e dei piccoli borghi situati alle pendici del Còmero. L’iniziativa si propone di valorizzare il patrimonio locale attraverso attività e incontri dedicati alle testimonianze di queste zone. La giornata prevede diverse iniziative aperte al pubblico, che coinvolgono cittadini, appassionati e visitatori interessati a conoscere e ricordare le radici di queste comunità.

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Domenica, torna per il terzo anno ’Crocesanta in memoria’, una coinvolgente iniziativa dedicata alle memorie dei casolari e dei piccoli borghi incastonati alle prime falde del Còmero. Il cimitero di Crocesanta, dismesso da vari anni, è diventato un piccolo scrigno di memoria rurale ormai diroccato, riconosciuto come storico e monumentale. Da ricordare che, nel 2024, anno del primo appuntamento, è andato in scena anche un applauditissimo spettacolo con ’Altrove Teatro dal vero’ e Theatro Cesena. Tornando a domenica, il programma prevede, tra l’altro, il ritrovo la mattina, alle 9, in località Sega di San Piero (raggiungibile con la strada San... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Crocesanta in memoria’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tra ricordo e storia, a Mirandola torna il Memoria FestivalTra ricordo e storia si sviluppa l’edizione 2026 del Memoria Festival, in programma a Mirandola da venerdì 5 a domenica 7 giugno. Leggi anche: Matteotti torna ad Arezzo: 50.000 spettatori e memoria viva