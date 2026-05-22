Torna ’Crocesanta in memoria’
Domenica si svolgerà per il terzo anno consecutivo l’evento ’Crocesanta in memoria’, una manifestazione che si concentra sulla storia e le tradizioni dei casolari e dei piccoli borghi situati alle pendici del Còmero. L’iniziativa si propone di valorizzare il patrimonio locale attraverso attività e incontri dedicati alle testimonianze di queste zone. La giornata prevede diverse iniziative aperte al pubblico, che coinvolgono cittadini, appassionati e visitatori interessati a conoscere e ricordare le radici di queste comunità.
Domenica, torna per il terzo anno ’Crocesanta in memoria’, una coinvolgente iniziativa dedicata alle memorie dei casolari e dei piccoli borghi incastonati alle prime falde del Còmero. Il cimitero di Crocesanta, dismesso da vari anni, è diventato un piccolo scrigno di memoria rurale ormai diroccato, riconosciuto come storico e monumentale. Da ricordare che, nel 2024, anno del primo appuntamento, è andato in scena anche un applauditissimo spettacolo con ’Altrove Teatro dal vero’ e Theatro Cesena. Tornando a domenica, il programma prevede, tra l’altro, il ritrovo la mattina, alle 9, in località Sega di San Piero (raggiungibile con la strada San... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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