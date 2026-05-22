Torino stacca a morsi un dito alla rivale in amore | si erano viste per chiarire

Due donne di circa 50 anni residenti in provincia sono rimaste coinvolte in un episodio avvenuto nel centro di Torino, dove una delle due ha morso l’indice dell’altra fino a staccarle un dito. Le due si erano incontrate in un’area pubblica, apparentemente per un chiarimento, ma la discussione è degenerata in violenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

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Ha aggredito a morsi la rivale in amore dopo aver scoperto che entrambe avevano una relazione sentimentale con lo stesso uomo. È accaduto nella serata di lunedì a Torino, dove le due spasimanti si erano incontrate. Forse per chiarirsi. La donna che ha avuto la peggio, rimediando un dito mozzato, è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale più vicino, il Mauriziano. Qui è arrivata la chiamata alle forze dell'ordine: "Venite, ho bisogno di aiuto. Mi hanno aggredito".,, La storia nasce dall'hinterland torinese, dove le due donne di circa 50 anni abitano e dove hanno intrecciato una storia amorosa con lo stesso uomo. Ovviamente senza sapere l'una dell'altra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, stacca a morsi un dito alla rivale in amore: si erano viste "per chiarire" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Schiamazzi sotto casa, lui scende e stacca un dito a morsi. Denunciato per lesioni Furiosa lite due donne a Torino Santa Rita: frequentano lo stesso uomo, una stacca una falange a morsi all'altraUna donna sulla cinquantina è stata denunciata per lesioni dalla polizia di Stato dopo aver staccato a morsi una falange alla rivale in amore, sua coetanea. Il fatto è avvenuto a Torino nella serata d ... torinotoday.it Innamorate dello stesso uomo, stacca un dito a morsi alla rivale in amore a TorinoA Torino due donne si affrontano per un uomo: lite in corso Sebastopoli degenera, una perde una falange. Denuncia per lesioni. quotidianopiemontese.it