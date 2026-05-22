Questa mattina a Torino un gruppo di manifestanti si è radunato davanti al Centro di permanenza per i rimpatri in Corso Brunelleschi, per ricordare Moussa Balde, un giovane migrante che si è suicidato all’interno della struttura cinque anni fa. La commemorazione ha coinvolto persone che hanno espresso solidarietà e richieste di attenzione su questioni legate alle condizioni di permanenza e ai diritti dei migranti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione su un episodio che ha suscitato discussioni pubbliche.

Manifestazione stamani a Torino in ricordo di Moussa Balde, un giovane migrante che si è tolto la vita all’interno del Cpr della città, 5 anni fa. In occasione dell’anniversario della sua morte un corteo è partito dall’ospedale Martini arrivando davanti al Cpr dove i manifestanti hanno depositato un fiore per Moussa. “Mussa Balde aveva 23 anni quando si è ucciso nel Cpr di Corso Brunelleschi. Era stato aggredito a Ventimiglia e dall’ospedale era stato portato direttamente qui al Cpr, perché era privo di permesso ed era stato messo in isolamento. Lui non ha retto alla vita di marginalità e si è ucciso. Noi non vogliamo dimenticarlo. Vogliamo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, manifestanti si ritrovano al Cpr di Corso Brunelleschi per ricordare migrante suicidatosi 5 anni fa

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