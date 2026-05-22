Torino | la mostra sul centenario di Margherita tra politica e scienza

A Torino è stata aperta una mostra dedicata al centenario di Margherita, con un focus sulla sua attività tra politica e scienza. Tra i materiali esposti ci sono documenti inediti di autori come Manzoni e Carducci recentemente ritrovati. La mostra si concentra anche sui modi in cui la diplomazia ha influenzato la cultura europea nel periodo, analizzando le strategie adottate e i risultati ottenuti. L'esposizione rimarrà aperta fino alla fine del mese, offrendo uno sguardo dettagliato su questi temi.

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? Domande chiave Come ha usato la diplomazia per influenzare la cultura europea?. Quali documenti inediti di Manzoni e Carducci sono stati ritrovati?. Perché la sua passione per l'alpinismo aiuta oggi i climatologi?. Cosa ha permesso di studiare la stazione meteorologica sulla Punta Gnifetti?.? In Breve Curatori Lorenza Santa, Fabio Uliana e Maria Luisa Ricci presentano documenti e manoscritti inediti.. Mostra aperta ai Musei Reali di Torino fino al 6 gennaio 2027.. Inaugurata nel 1893 Capanna Margherita sulla Punta Gnifetti a 4.554 metri.. Istituto Angelo Mosso inaugurato al Col d'Olen nel 1905 per studi fisiologici.. L’inaugurazione odierna della mostra dedicata a Margherita presso i Musei Reali di Torino celebra il centenario della scomparsa della prima Regina d’Italia, rivelando una figura complessa tra politica e scienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino: la mostra sul centenario di Margherita tra politica e scienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Centenario Margherita di Savoia: le due nuove mostre dossier ai Musei Reali di TorinoI Musei Reali di Torino presentano, a partire da giovedì 21 maggio 2026, un doppio appuntamento espositivo incentrato sulla figura di Margherita di... Torino, il segreto di Margherita: due mostre per il suo centenario? Domande chiave Quali tesori della collezione libraria di Margherita verranno finalmente svelati? Come ha influenzato il gusto decorativo il... Consigli viaggio per la Toscana, Liguria e Torino tra maggio e giugno reddit Da una tesi sul Seminario Vescovile nasce una mostra sull’ingegnere pinerolese Stefano Cambiano x.com Da una tesi sul Seminario Vescovile nasce una mostra sull’ingegnere pinerolese Stefano CambianoÈ l’ingegnere pinerolese che ha progettato il Seminario Vescovile alla fine dell’Ottocento: Stefano Cambiano, figura approfondita nella tesi di laurea dell’architetto Alberto Trombotto, ora ha una mos ... torinoggi.it Quando Ronconi cambiò Torino per sempre: una mostra celebra L’affare MakropulosLo spettacolo del 1993 andò in scena in contemporanea al Regio e al Carignano con Mariangela Melato e Raina Kabaivanska: scene oblique, corridoi a strapiombo ... torino.repubblica.it