Domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 si disputa il derby della Mole tra Torino e Juventus. La Juventus, con poche possibilità di qualificarsi tra le prime quattro, affronta i rivali cittadini in una partita decisiva per la classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e sono stati pubblicati i pronostici e le quote per l'incontro. La partita rappresenta una delle ultime opportunità per la squadra ospite di migliorare la propria posizione in campionato.

Una delle sfide più interessanti dell’ultima giornata in Serie A è senza dubbio il derby della Mole. La Juventus fa visita ai rivali cittadini del Torino per giocarsi comunque le ultime chance di entrare tra le prime quattro. I bianconeri hanno il morale molto basso dopo la sconfitta della settimana scorsa con la Fiorentina, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Juventus (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bianconeri con un filo di speranza

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Torino - Juventus Dom 24/05/2026 H.20:45

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