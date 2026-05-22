Domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 si disputa il derby della Mole tra Torino e Juventus. La partita rappresenta una delle ultime opportunità per la Juventus di tentare l’ingresso tra le prime quattro in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote delle scommesse indicano un equilibrio tra le due squadre. La gara si svolge nell’ultima giornata di Serie A, con entrambe le squadre che puntano a ottenere punti importanti.

Una delle sfide più interessanti dell’ultima giornata in Serie A è senza dubbio il derby della Mole. La Juventus fa visita ai rivali cittadini del Torino per giocarsi comunque le ultime chance di entrare tra le prime quattro. I bianconeri hanno il morale molto basso dopo la sconfitta della settimana scorsa con la Fiorentina, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Juventus (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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Torino - Juventus Dom 24/05/2026 H.20:45

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Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

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