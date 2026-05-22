A Torino una donna è stata denunciata per aver staccato a morsi un dito alla rivale in amore. L’episodio si è verificato in un contesto di conflitto tra le due donne, che ha portato alla mutilazione. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. La donna coinvolta è stata identificata e sottoposta a procedimento penale per lesioni personali. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

Stacca il dito a morsi alla rivale in amore, e finisce per essere denunciata per lesioni. È accaduto a Torino. Secondo il racconto riportato dalla Stampa, due donne cinquantenni avrebbero scoperto di avere in comune lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento in corso Sebastopoli per “chiarirsi”. La situazione però è ben presto degenerata. Urla, spintoni, poi il morso al dito, con una delle due che ha strappato una falange all’altra. La vittima è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale più vicino, il Mauriziano. Qui è arrivata la chiamata alle forze dell’ordine: “Venite, ho bisogno di aiuto. Mi hanno aggredito”. La Polizia, immediatamente avvertita, sul posto ha trovato anche l’uomo conteso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Torino, donna stacca a morsi un dito alla rivale in amore: denunciata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prende a morsi il dito della rivale in amore e le stacca una falange

Sullo stesso argomento

Torino, stacca a morsi un dito alla rivale in amore: si erano viste "per chiarire"Ha aggredito a morsi la rivale in amore dopo aver scoperto che entrambe avevano una relazione sentimentale con lo stesso uomo.

Litigano per lo stesso uomo, donna stacca a morsi il dito della rivale: si erano incontrate per chiarireQuello che doveva essere un incontro chiarificatore, invece si è trasformato in una lite furibonda, tra urla, spintoni e un dito staccato a morsi.

Torino, donna stacca a morsi un dito alla rivale in amore: denunciataStacca il dito a morsi alla rivale in amore, e finisce per essere denunciata per lesioni. È accaduto a Torino. Secondo il racconto riportato dalla Stampa, due donne cinquantenni avrebbero scoperto di ... tpi.it

Litigano per lo stesso uomo, donna stacca a morsi il dito della rivale: si erano incontrate per chiarireL'episodio è avvenuto a Torino: un pacifico appuntamento per chiarire un triangolo amoroso si è invece trasformato in una violenta aggressione. Una 50enne è stata denunciata per lesioni ... today.it