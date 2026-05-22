Toponomastica a Foggia prosegue la posa delle targhe | nuove installazioni nelle borgate e lungo le strade comunali

L’attività di installazione delle targhe di toponomastica nel territorio comunale di Foggia continua senza sosta. Da quando è iniziata il 27 febbraio, l’ufficio competente e l’assessorato coinvolti stanno posando nuove targhe sia nelle borgate che lungo le strade comunali. Le operazioni interessano diverse zone della città e si protraggono con l’obiettivo di aggiornare e migliorare la segnaletica stradale. Nessuna modifica o variazione è stata annunciata rispetto alle date di avvio dell’intervento.

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