Topi in Policlinico la replica di Ragona | Il tram non c' entra

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio ha segnalato la presenza di topi all’interno di un vano tecnico di un Policlinico, attirando l’attenzione sulla possibile correlazione con i lavori in corso nella zona. L’assessore alla Mobilità e alla Viabilità ha dichiarato che il tram non ha alcun collegamento con questa situazione, respingendo l’ipotesi che i due eventi siano collegati. La questione è stata affrontata pubblicamente attraverso un’intervista, dove l’assessore ha chiarito la posizione dell’amministrazione riguardo alla vicenda.

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«Il tram è diventato la causa di tutti i mali», afferma l’assessore alla Mobilità e alla Viabilità Andrea Ragona al Gazzettino di Padova, respingendo con decisione l’ipotesi che la presenza di roditori segnalata in un vano tecnico del Policlinico possa essere collegata ai lavori presenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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