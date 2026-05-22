Topi in Policlinico la replica di Ragona | Il tram non c' entra

Un episodio ha segnalato la presenza di topi all’interno di un vano tecnico di un Policlinico, attirando l’attenzione sulla possibile correlazione con i lavori in corso nella zona. L’assessore alla Mobilità e alla Viabilità ha dichiarato che il tram non ha alcun collegamento con questa situazione, respingendo l’ipotesi che i due eventi siano collegati. La questione è stata affrontata pubblicamente attraverso un’intervista, dove l’assessore ha chiarito la posizione dell’amministrazione riguardo alla vicenda.

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