Top Tre i migliori dischi in uscita | Dua Lipa Live

Nella nostra consueta rassegna settimanale dedicata alle novità musicali, troviamo tra i titoli più attesi il nuovo album di Dua Lipa dal vivo. La cantante britannica, nota per le sue performance energetiche e i brani di successo, presenta un progetto registrato durante uno dei suoi concerti più recenti. La pubblicazione si inserisce in un panorama musicale in costante evoluzione, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere un’esperienza live. Questa uscita si affianca ad altre novità discografiche di rilievo nelle ultime settimane.

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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