Tivoli | controlli nel centro storico sanzioni amministrative per un valore di 6.200 euro

Domenica sera, nel centro storico di Tivoli, i Carabinieri della Compagnia locale e gli agenti della Polizia Municipale hanno svolto controlli mirati. Durante le operazioni sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.200 euro. L’azione congiunta ha portato all’identificazione di alcune infrazioni, portando alla contestazione di diverse violazioni delle normative vigenti. La presenza delle forze dell’ordine è rimasta elevata durante tutta la serata per garantire il rispetto delle regole.

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Domenica sera, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, insieme al personale del Comando della Polizia Locale del Comune di Tivoli, hanno intensificato la loro presenza sul territorio. Questo intervento ha previsto un servizio straordinario di controllo, mirato a garantire un livello di sicurezza più elevato e a tutelare l’ordinato svolgimento della vita cittadina. L’obiettivo è stato quello di proteggere tanto i commercianti e l’utenza, quanto i residenti, nelle aree della tradizionale “movida” del centro storico, che recentemente hanno visto il verificarsi di alcuni episodi di violenza giovanile. Controlli nei locali di Piazza Santa Croce. In particolare, l’attività operativa ha riguardato il controllo di alcuni esercizi pubblici situati nella centralissima Piazza Santa Croce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tivoli: controlli nel centro storico, sanzioni amministrative per un valore di 6.200 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli sugli autonoleggi a Catania: sanzioni e verifiche nel centro storicoABBONATI A DAYITALIANEWS Accertamenti delle forze dell’ordine I carabinieri della stazione di Piazza Dante, con il supporto della polizia municipale,... Tivoli | Vicovaro. Controlli dei Carabinieri. 4 Persone denunciate e sanzioni per un importo di 5.308 euroCronache Cittadine TIVOLI VICOVARO – I militari della Compagnia Carabinieri di Tivoli, coadiuvati nelle fasi operative anche dalla Stazione... Tivoli: controlli nel centro storico, sanzioni amministrative per un valore di 6.200 euroIntensificati i controlli a Tivoli per garantire sicurezza e rispetto delle norme nella movida, con sanzioni e sequestri di sostanze stupefacenti. romadailynews.it