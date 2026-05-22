Tir si ribalta sulla Tiburtina | traffico bloccato e deviazioni a Popoli Terme

Oggi sulla strada statale 5, all’altezza del chilometro 178, si è verificato un incidente con il ribaltamento di un tir. La circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni, causando blocchi e deviazioni verso Popoli Terme. Le autorità e i tecnici sono presenti sul luogo per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità il prima possibile. La zona interessata si trova lungo la principale arteria di collegamento tra diverse località della regione.

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Pescara - Incidente sulla statale 5 all’altezza del chilometro 178: circolazione sospesa in entrambe le direzioni, Anas e Forze dell’Ordine al lavoro per ripristinare la viabilità ordinaria. Disagi alla circolazione lungo la strada statale 5 “Tiburtina Valeria”, dove un mezzo pesante si è ribaltato nel territorio di Popoli Terme, in provincia di Pescara. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 178, rendendo necessaria la temporanea chiusura della carreggiata in entrambe le direzioni. Il blocco del traffico è stato disposto per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area, la gestione della viabilità e la successiva rimozione del veicolo coinvolto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tir si ribalta sulla Tiburtina: traffico bloccato e deviazioni a Popoli Terme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mezzo pesante ribaltato, traffico bloccato lungo la Tiburtina Valeria a PopoliUn mezzo pesante si è ribaltato lungo la strada statale 5 Tiburtina Valeria nella mattinata di venerdì 22 maggio. Tir si schianta e ribalta sulla tangenziale: traffico in tilt, incubo per stradaUn forte impatto contro il guardrail, poi il mezzo pesante rimasto di traverso sulla carreggiata. SI RIBALTA MEZZO PESANTE: CHIUSA AL TRAFFICO LA TIBURTINA VALERIA A POPOLI TERMEPESCARA – A causa del ribaltamento di un mezzo pesante, sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 178,000 a Popoli ... abruzzoweb.it Popoli terme: Tiburtina bloccata per il ribaltamento di un TirA causa del ribaltamento di un mezzo pesante, sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 178,000 a Popoli Terme, in p ... rete8.it