Tir si ribalta sulla Tiburtina | traffico bloccato e deviazioni a Popoli Terme
Oggi sulla strada statale 5, all’altezza del chilometro 178, si è verificato un incidente con il ribaltamento di un tir. La circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni, causando blocchi e deviazioni verso Popoli Terme. Le autorità e i tecnici sono presenti sul luogo per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità il prima possibile. La zona interessata si trova lungo la principale arteria di collegamento tra diverse località della regione.
Pescara - Incidente sulla statale 5 all’altezza del chilometro 178: circolazione sospesa in entrambe le direzioni, Anas e Forze dell’Ordine al lavoro per ripristinare la viabilità ordinaria. Disagi alla circolazione lungo la strada statale 5 “Tiburtina Valeria”, dove un mezzo pesante si è ribaltato nel territorio di Popoli Terme, in provincia di Pescara. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 178, rendendo necessaria la temporanea chiusura della carreggiata in entrambe le direzioni. Il blocco del traffico è stato disposto per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area, la gestione della viabilità e la successiva rimozione del veicolo coinvolto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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