Durante un evento a Cannes 2026, l’attrice ha dichiarato che per affrontare l’arrivo dell’intelligenza artificiale nel cinema, le produzioni devono offrire esperienze che siano caotiche e avventurose. Ha spiegato che il settore dovrebbe adattarsi a questa nuova fase, sottolineando l’importanza di proporre contenuti diversi dal passato. La sua analisi si è concentrata sulle sfide che il cinema affronta in un’epoca in cui la tecnologia sta modificando profondamente i modi di raccontare storie.

L'attrice, durante un incontro che si è svolto a Cannes 2026, ha parlato di come il settore dovrebbe affrontare la nuova epoca. Tilda Swinton, durante uno degli incontri Rendez-vous che si sono svolti al Festival di Cannes 2026, ha svelato la sua opinione sul modo in cui il cinema può sopravvivere nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Negli ultimi mesi il dibattito riguardante l'uso delle nuove tecnologie in ambito cinematografico è particolarmente acceso, in particolare dopo la presentazione di Tilly Norwood, la prima attrice IA, che ha scatenato critiche, polemiche e riflessioni. L'opinione di Tilda sul cinema e l'IA Durante l'evento organizzato dal festival francese, Tilda Swinton ha dichiarato: "Finché ciò che produciamo non sarà stereotipato e in qualche modo stancante per il pubblico, l'IA . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tilda Swinton: "Per sopravvivere all'IA il cinema deve proporre esperienze caotiche e avventurose"

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