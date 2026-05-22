Ti premio con Gioia consegna borse di studio e diplomi al Conservatorio Nicolini

Venerdì 22 maggio alle 17,30 si svolge al Salone dei concerti del Conservatorio Nicolini l’evento intitolato “Ti premio con Gioia”. Durante l’incontro vengono consegnate borse di studio e diplomi agli studenti del conservatorio. La cerimonia coinvolge studenti, docenti e rappresentanti dell’istituto, che si riuniscono per celebrare i risultati accademici raggiunti nel corso dell’anno scolastico. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento formale per il percorso di studio degli allievi.

Venerdì 22 maggio, alle 17,30 al Salone dei concerti del Conservatorio Nicolini appuntamento con “Ti premio con Gioia”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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