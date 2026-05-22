È stato annunciato il nuovo progetto musicale intitolato “Ti parlo dei Sud”, realizzato da Pino Aprile e Renanera. L’opera combina musica e impegno civile ed è descritta come più di un semplice album, definita un’operazione culturale. Nel corso delle dichiarazioni, uno degli artisti ha sottolineato che la musica rappresenta un linguaggio universale, mentre la parola viene considerata uno strumento meno efficace. Il progetto raccoglie canzoni di Pino Aprile e mira a trasmettere messaggi legati alle tematiche del Sud.

Pino Aprile e Renanera insieme in “Ti parlo dei Sud”: un’opera tra musica e impegno civile. «La parola è uno strumento povero. la musica è il linguaggio universale» (Pino Aprile) «Ti parlo dei Sud – Canzoni di Pino Aprile» non è solo un album musicale, ma un’operazione culturale necessaria. Nasce dall’incontro tra la firma saggistica più autorevole sul Meridione, Pino Aprile (autore del best-seller Terroni ), e la raffinata ricerca etno-elettronica dei Renanera. Il risultato è un’opera di realismo civile che trasforma decenni di inchieste e riflessioni in canti viscerali, ballate di protesta e preghiere laiche. Dopo moltissimi libri e centinaia di chilometri percorsi, Pino Aprile approda alla musica con le canzoni che ha composto per colmare un vuoto: quello dell’ineffabile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Ti parlo dei Sud”: il nuovo progetto musicale di Pino Aprile e Renanera

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