La quinta stagione di The Boys, la serie televisiva di Prime Video, si conclude con un finale che differisce in alcuni aspetti dalla versione a fumetti. La narrazione si conclude con un tono più ottimista rispetto all’opera cartacea, anche se alcuni elementi fondamentali della trama sono stati mantenuti. La serie si sviluppa attraverso scene intense e violente, rispettando alcuni punti salienti della storia originale, ma introducendo variazioni che cambiano il tono complessivo della conclusione.

La cavalcata folle e sanguinaria di The Boys è finalmente giunta al termine. La serie supereroistica di punta di Prime Video si chiude con una nota decisamente più ricca di speranza rispetto alla controparte cartacea, pur mantenendo intatti alcuni dettagli cruciali della storia originale. Fin dai primi episodi, l’adattamento televisivo dell’opera di Garth Ennis e Darick Robertson ha tracciato la propria rotta, rendendo fin da subito improbabile un finale fotocopia. Arrivati all’ottavo episodio della Stagione 5, le strade dei protagonisti sono troppo distanti dal materiale di partenza per poter ricalcare le stesse identiche tavole. E, onestamente, non avrebbe avuto senso per il percorso fatto dai personaggi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Boys 5, il finale: le differenze tra la Serie TV e il Fumetto (E Qual è il Migliore)

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THE BOYS stagione 5 episodio 8: le 10 DIFFERENZE più GRANDI tra la SERIE e il FUMETTO

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