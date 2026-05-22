The Boroughs 10 curiosità sulla serie Netflix

Da vanityfair.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La storia abbandona la cittadina di Hawkins per trasferirsi nell’immaginaria The Boroughs, una pittoresca comunità per pensionati del New Mexico, sostituendo Undici e il resto della banda di ragazzini con un gruppo di anziani disadattati. Quando un terrificante incontro notturno sconvolge la quiete del luogo, emerge una verità inquietante: qualcosa di mostruoso si aggira tra le strade della cittadina. A guidare il cast c’è Alfred Molina, celebre per aver interpretato il malvagio Doctor Octopus in Spider-Man 2 e il mellifluo vescovo Aringarosa ne Il codice da Vinci. Qui è Sam Cooper, un cinico ingegnere aeronautico in pensione che si stabilisce, suo malgrado, in un’idilliaca residenza per anziani ad Albuquerque. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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The Boroughs | Official Teaser Trailer | Netflix

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