La storia abbandona la cittadina di Hawkins per trasferirsi nell’immaginaria The Boroughs, una pittoresca comunità per pensionati del New Mexico, sostituendo Undici e il resto della banda di ragazzini con un gruppo di anziani disadattati. Quando un terrificante incontro notturno sconvolge la quiete del luogo, emerge una verità inquietante: qualcosa di mostruoso si aggira tra le strade della cittadina. A guidare il cast c’è Alfred Molina, celebre per aver interpretato il malvagio Doctor Octopus in Spider-Man 2 e il mellifluo vescovo Aringarosa ne Il codice da Vinci. Qui è Sam Cooper, un cinico ingegnere aeronautico in pensione che si stabilisce, suo malgrado, in un’idilliaca residenza per anziani ad Albuquerque. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Boroughs, 10 curiosità sulla serie Netflix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Boroughs | Official Teaser Trailer | Netflix

Sullo stesso argomento

The Boroughs su Netflix: tutto sulla nuova serie sci-fi dei creatori di Stranger Things in uscita il 21 maggio 2026Mancano pochi giorni all’arrivo su Netflix di The Boroughs, la serie sci-fi che esordirà mercoledì 21 maggio 2026 e che si candida a raccogliere...

The Boroughs: la nuova serie horror dei Duffer Brothers su NetflixDopo la conclusione di Stranger Things, i fratelli Duffer non si sono certi fermati.

The Boroughs - Ribelli senza tempo news anticipazioniUltime notizie riguardanti la Serie TV The Boroughs - Ribelli senza tempo, anticipazioni e rivelazioni, spin-off e rumors, curiosità e segreti, backstage, clip, recensioni, interviste e speciali di ... comingsoon.it