Terza ' Modigliana City Run' da record sfiorati i 700 partecipanti | Non ci aspettavamo questa affluenza

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza edizione della Modigliana City Run si è appena conclusa con più di 650 iscritti, numeri che hanno superato le previsioni degli organizzatori. La manifestazione, che si svolge nel centro della cittadina, ha attirato un numero di partecipanti molto superiore rispetto alle edizioni passate, avvicinandosi a quota 700. La corsa, che si tiene ogni anno, ha visto un afflusso di runner provenienti da diverse regioni, rendendo l’evento uno dei più partecipati degli ultimi anni.

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E' tempo di bilanci per la terza edizione della Modigliana City Run, che si è conclusa con oltre 650 iscritti, superando ogni aspettativa degli organizzatori. Un traguardo importante per la manifestazione promossa dall’Avis di Modigliana, diventata ormai uno degli appuntamenti più partecipati del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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