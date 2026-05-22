Terza ' Modigliana City Run' da record sfiorati i 700 partecipanti | Non ci aspettavamo questa affluenza

La terza edizione della Modigliana City Run si è appena conclusa con più di 650 iscritti, numeri che hanno superato le previsioni degli organizzatori. La manifestazione, che si svolge nel centro della cittadina, ha attirato un numero di partecipanti molto superiore rispetto alle edizioni passate, avvicinandosi a quota 700. La corsa, che si tiene ogni anno, ha visto un afflusso di runner provenienti da diverse regioni, rendendo l’evento uno dei più partecipati degli ultimi anni.

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