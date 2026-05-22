Terza età visita alla mostra sugli Ex Libris della Biblioteca Passerini-Landi

Un evento dedicato agli anziani si svolge presso la Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza, con una visita guidata alla mostra sugli Ex Libris. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Piacenza, tramite l’Ufficio Attività Socio-ricreative, e si rivolge ai cittadini residenti. La mostra presenta una collezione di Ex Libris, ovvero le etichette apposte sui libri per identificarne il proprietario. La visita si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla terza età.

Il Comune di Piacenza, attraverso l’Ufficio Attività Socio-ricreative, promuove un nuovo e originale appuntamento culturale riservato ai cittadini residenti. Martedì 26 maggio 2026, la Biblioteca Passerini Landi ospiterà l’incontro e visita guidata “I segni della biblioteca: gli ex libris e le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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