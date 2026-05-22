Territorio e duelli politici | Pd tace davanti ai problemi

Nel territorio si intensificano le tensioni tra le forze politiche, con il partito di centrodestra che ripropone le sue critiche all'amministrazione comunale, questa volta puntando il dito contro i partiti che la sostengono. Nel frattempo, il Partito Democratico non ha rilasciato commenti sui problemi emersi, lasciando spazio alle opposizioni di rafforzare le proprie posizioni. La situazione resta tesa, con le fazioni che cercano di farsi strada nel dibattito pubblico senza apparenti segnali di mediazione.

Forza Italia non molla e torna ad affondare il morso sull’amministrazione comunale: attaccando però, stavolta, i partito che la sostiene. Dopo le parole di Paolo Vallini che ha "bollato" di immobilismo la giunta Giglioli, arriva anche una nota del coordinamento azzurro: "Su molti temi, basta girare il territorio per vedere che siamo lontani dagli standard minimi che un Comune dovrebbe garantire", attaccano gli azzurri facendo riferimento alle tante criticità, a partire da quelle del centro storico, delle frane irrisolte, con tutto quello che ne consegue.. "E in tutto questo colpisce soprattutto il silenzio del Partito Democratico, che da anni sostiene e copre questa amministrazione senza mai una vera presa di posizione sulle sue evidenti inefficienze – prosegue la nota di Forza Italia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Multi SubEveryone Thought He Was a Fake Master—But He Was Hiding Real Power

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