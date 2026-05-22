Terreni pubblici occupati e case abusive tra Licola e Varcaturo | sequestrati 18 edifici

Da napolitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Licola e Marina di Varcaturo, nel comune di Giugliano, sono stati individuati e sequestrati diciotto edifici abusivi costruiti su terreni pubblici. L’operazione è stata condotta nel corso di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord, che ha portato all’applicazione di un decreto di sequestro preventivo firmato dal giudice per le indagini preliminari. I manufatti, realizzati senza autorizzazioni, sono stati scoperti dalle forze dell’ordine durante controlli mirati su aree soggette a occupazioni illegali.

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Diciotto manufatti abusivi, realizzati su terreni pubblici tra Licola e Marina di Varcaturo, nel comune di Giugliano, sono stati scoperti nel corso di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord, che ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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