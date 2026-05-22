Terreni pubblici occupati e case abusive tra Licola e Varcaturo | sequestrati 18 edifici
Tra Licola e Marina di Varcaturo, nel comune di Giugliano, sono stati individuati e sequestrati diciotto edifici abusivi costruiti su terreni pubblici. L’operazione è stata condotta nel corso di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord, che ha portato all’applicazione di un decreto di sequestro preventivo firmato dal giudice per le indagini preliminari. I manufatti, realizzati senza autorizzazioni, sono stati scoperti dalle forze dell’ordine durante controlli mirati su aree soggette a occupazioni illegali.
Diciotto manufatti abusivi, realizzati su terreni pubblici tra Licola e Marina di Varcaturo, nel comune di Giugliano, sono stati scoperti nel corso di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord, che ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Case abusive sul litorale casertano: sequestrati venti immobiliTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito un’attività coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli la Guardia Costiera di...
Case abusive e allacci alla fogna con scarichi nel Lago Patria, scatta il sequestro di 18 manufattiBlitz dei Carabinieri Forestali e della Compagnia di Giugliano in Campania nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di...
Terreni pubblici occupati e case abusive tra Licola e Varcaturo: sequestrati 18 edificiDiciotto manufatti abusivi, realizzati su terreni pubblici tra Licola e Marina di Varcaturo, nel comune di Giugliano, sono stati scoperti nel corso di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli ... napolitoday.it
Da oltre dieci anni il Mezzogiorno vive un paradosso che ha il sapore dell’ingiustizia strutturale: le pale eoliche sorgono su colline e terreni del Sud, ma i benefici economici evaporano altrove. Nei territori di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, picc facebook
Usare centri commerciali abbandonati sarebbe un'opzione praticabile per i data center, invece di utilizzare terreni agricoli o siti storici? reddit