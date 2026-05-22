Terreni pubblici occupati e case abusive tra Licola e Varcaturo | sequestrati 18 edifici

Tra Licola e Marina di Varcaturo, nel comune di Giugliano, sono stati individuati e sequestrati diciotto edifici abusivi costruiti su terreni pubblici. L’operazione è stata condotta nel corso di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord, che ha portato all’applicazione di un decreto di sequestro preventivo firmato dal giudice per le indagini preliminari. I manufatti, realizzati senza autorizzazioni, sono stati scoperti dalle forze dell’ordine durante controlli mirati su aree soggette a occupazioni illegali.

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